Ligue 2 : Pau bat Reims

Fin de la troisième journée de Ligue 2 avec le match entre deux équipes collées au classement : Pau et Reims. Les deux clubs comptaient une victoire et un nul avant le coup d’envoi du match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Pau 7 3 +4 2 1 0 5 1 11 Reims 4 3 -1 1 1 1 3 4

Cependant, les Rémois ont annoncé un gros coup dur avec l’indisponibilité de leur capitaine Nicolas Pallois pendant deux mois. Une absence qui a fait défaut puisque le SDR s’est incliné 2-0 (Ruiz et Sissoko). Au classement, Pau monte à la deuxième place, Reims descend au onzième rang.