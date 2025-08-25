Ligue 2
Ligue 2 : Pau bat Reims
Fin de la troisième journée de Ligue 2 avec le match entre deux équipes collées au classement : Pau et Reims. Les deux clubs comptaient une victoire et un nul avant le coup d’envoi du match.
Cependant, les Rémois ont annoncé un gros coup dur avec l’indisponibilité de leur capitaine Nicolas Pallois pendant deux mois. Une absence qui a fait défaut puisque le SDR s’est incliné 2-0 (Ruiz et Sissoko). Au classement, Pau monte à la deuxième place, Reims descend au onzième rang.
