L2 : Amiens s’impose à Nancy

La 10e journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir, au Stade Marcel-Picot, où l’AS Nancy Lorraine (10e) accueillait Amiens (16e). Une rencontre qui a tourné en faveur des Amiénois, grâce à un penalty de Yvan Ikia Dimi (24e). Nancy aurait pu revenir au score, dix minutes plus tard, mais la tentative de Patrick Ouotro - sur penalty - a été manquée.

En seconde période, Amiens a su faire le dos rond (0 tir) pour conserver son avantage et repartir de Marcel-Picot avec les trois points et une troisième victoire en Ligue 2 cette saison. Les hommes d’Omar Daf grimpent à la 10e place au classement et mettent fin à une série de trois matchs sans succès. Les joueurs de Pablo Correa enchaînent, quant à eux, un troisième match sans victoire et sont juste derrière, à la 11e place.