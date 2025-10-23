Menu Rechercher
Le démenti du Bayern Munich sur le contrat de Michael Olise

Michael Olise @Maxppp

Michael Olise (23 ans) fait les beaux jours du Bayern Munich. Cette saison, l’international français réalise un très bon début d’exercice (6 buts, 6 passes décisives en 12 matches). Cependant, des rumeurs ont enflammé les supporters munichois. Le contrat de l’ancien pensionnaire de Crystal Palace disposerait d’une clause libératoire.

Le Bayern peut-il craindre de se faire piquer Olise par un club fortuné ? «Le contrat est valable jusqu’en juin 2029, sans clause libératoire, et Olise est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde», a déclaré le directeur sportif bavarois Max Eberl dans un entretien accordé à 11 Freunde. C’est dit !

