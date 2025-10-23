Le démenti du Bayern Munich sur le contrat de Michael Olise

Michael Olise (23 ans) fait les beaux jours du Bayern Munich. Cette saison, l’international français réalise un très bon début d’exercice (6 buts, 6 passes décisives en 12 matches). Cependant, des rumeurs ont enflammé les supporters munichois. Le contrat de l’ancien pensionnaire de Crystal Palace disposerait d’une clause libératoire.

Le Bayern peut-il craindre de se faire piquer Olise par un club fortuné ? «Le contrat est valable jusqu’en juin 2029, sans clause libératoire, et Olise est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde», a déclaré le directeur sportif bavarois Max Eberl dans un entretien accordé à 11 Freunde. C’est dit !