OL - FC Bâle : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 3e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le FC Bâle. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Tanner Tessmann et Mathys De Carvalho alors que Corentin Tolisso est placé un cran plus haut. Devant, Martín Satriano est soutenu par Khalis Merah et Malick Fofana.

De leur côté, les Suisses s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marwin Hitz qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nicolas Vouilloz, Flavius Daniliuc, Adrian Leon Barišić et Dominik Schmid. Léo Leroy et Metinho composent l’entrejeu avec Marin Šotiček et Philip Otele dans les couloirs. En pointe, Albian Ajeti est soutenu par Xherdan Shaqiri.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, De Carvalho – Merah, Tolisso, Fofana – Satriano

FC Bâle : Hitz – Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid – Leroy, Metinho - Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti