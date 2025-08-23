Paris FC : Ilan Kebbal décrypte une défaite "méritée" contre l’OM

Ce samedi, l’OM et le Paris FC se sont livrés à une belle bataille au Vélodrome. Après une semaine mouvementée, le club de la Canebière a renoué avec la victoire non sans difficultés. Alors que le PFC est revenu à 2-2, les Olympiens ont bataillé pour finalement s’offrir un succès large (5-2). Du côté parisien, des motifs d’espoir subsistent. En effet, l’excellent match d’Ilan Kebbal, auteur d’un but et une passe décisive, est un énorme motif d’espoir. Interrogé après cette rencontre spéciale pour l’enfant de Marseille, ce dernier n’a pas caché sa colère face à cette défaite tant frustrante que logique.

«La défaite ? C’est mérité. On comprend toujours pas qu’on ne peut pas faire ces erreurs à ce niveau-là. C’est comme la semaine dernière, on fait un bon match. On prend des buts qu’on doit éviter. Mais on voit l’exigence du haut niveau. On va travailler, il va falloir rebondir la semaine prochaine à domicile. C’est énervant de perdre ce match. On avait fait le plus dur en revenant contre une grande équipe. Mais il ne faut pas se mentir, on vient de monter en Ligue 1. Ce n’est pas la crise, on savait que ça allait être difficile. On joue le maintien. Il faut rebondir parce qu’on joue bien et il faut ramener des points.»