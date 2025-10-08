Rafa Mir mis en examen pour viol par le tribunal de Valence

Rafa Mir, attaquant espagnol prêté par le Séville FC au club d’Elche, a été mis en examen pour viol par un tribunal de la région de Valence. Il est accusé d’avoir violé à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque en septembre 2024, après l’avoir ramenée chez lui. Malgré ces accusations, il a été placé en liberté conditionnelle et aucune demande de détention provisoire n’a été formulée. Les faits se seraient produits dans la nuit du 1er septembre, au domicile du joueur à Bétera, notamment dans la piscine et une salle de bain.

Un autre footballeur, le Chilien Pablo Jara, est également mis en examen pour agression sexuelle sans pénétration et violences physiques sur une seconde femme, dans les mêmes circonstances et au même endroit. «Il existe des indices et non de simples soupçons indiquant que Rafa M.V. a agressé sexuellement à deux reprises l’une des deux jeunes femmes que lui, Pablo J.G. et un autre ami avaient rencontrées avant dans une discothèque de Valence», ont indiqué des sources policières à l’AFP. Les deux joueurs sont convoqués devant le juge le 13 octobre, Rafa Mir devant témoigner par visioconférence. Ce dernier, considéré autrefois comme un grand espoir du football espagnol, avait été arrêté le 2 septembre 2024, avant d’être libéré après deux jours de garde à vue.