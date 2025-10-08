LdC : Canal+ sous pression pour les droits TV

L’UEFA s’apprête à lancer la semaine prochaine l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2027-2030. Un lot spécial pourrait inclure une affiche réservée à un diffuseur à l’échelle mondiale, un coup de poker pour attirer un acteur planétaire comme Apple TV+, Paramount ou Amazon. L’appel d’offres sera lancé simultanément dans les 5 plus grands championnats européens, marquant un tournant potentiel dans la commercialisation des compétitions européennes.

Cette nouveauté pourrait bousculer les accords existants en France, où Canal+ détient actuellement l’exclusivité de la diffusion. beIN Sports, avec sa distribution internationale, pourrait théoriquement viser ce lot mondial, mais pour l’instant, cette option semble peu probable selon RMC Sport. Le marché français reste délicat, et si des surprises sont souvent annoncées avant le lancement de l’appel d’offres, elles se font plus rares au moment des engagements financiers conséquents.