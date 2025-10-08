Wahbi Khazri répond aux critiques sur son surpoids

Invité dans le Late Football Club sur Canal+ ce mardi soir, l’ancien joueur de l’ASSE, de Montpellier et du Stade Rennais est revenu sur les anciennes critiques sur son surpoids. « Dans ma carrière, j’ai eu la chance de faire en moyenne 30 matchs par saisons. Si j’avais été en surpoids, je n’aurais pas fait ces matches-là », a-t-il déclaré.

Sans club depuis départ du MHSC, relégué en Ligue 2, Wahbi Khazri a été international tunisien de 2013 à 2022 (25 buts en 74 matchs) et a réalisé sa meilleure saison sur le plan individuel en 2018-2019 à Saint-Etienne, où il a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues en 35 matchs.