Akor Adams victime de violences psychologiques à Montpellier !

Il y a 10 mois, Akor Adams quittait Montpellier, vendu pour 6 M€ + 1 M€ de bonus au Séville FC. Il laissait ainsi une équipe en totale déliquescence, qui allait descendre en Ligue 2 quelques mois plus tard, et rapportait un joli chèque dans les caisses un peu trop vides du club pailladin. Depuis, on n’avait plus vraiment entendu parler de l’attaquant nigérian âgé de 25 ans. Jusqu’à son premier but avec les Andalous, le 28 septembre dernier, pour donner la victoire face au Rayo Vallecano en fin de match. Vite suivi par un deuxième but, pour clore le festival offensif face au FC Barcelone le week-end dernier. Le tout agrémenté d’une passe décisive, et le voilà donc avec des statistiques honorables pour sa première saison pleine en Espagne.

Le média ibérique El Desmarque a ainsi voulu mettre en lumière le retour au premier plan de l’attaquant, et a visiblement déniché de sacrées informations. En effet, il est indiqué que son transfert au Séville FC a été pris par le joueur comme une véritable bouée de sauvetage, en raison d’un comportement néfaste de ses coéquipiers montpelliérains. « En janvier, Víctor Orta, alors directeur sportif, a rencontré son équipe pour le convaincre de rejoindre Nervión. Cette rencontre a offert une lueur d’espoir à l’attaquant, alors victime de harcèlement et de violences psychologiques à Montpellier », écrit le média andalou.

Rejeté par les cadres du vestiaire

Cette révélation vient ainsi confirmer la mauvaise ambiance qui régnait dans le vestiaire héraultais, et qui a été pointé du doigt à de nombreuses reprises. Sans savoir que cela pouvait aboutir à de telles extrémités. Selon El Desmarque, Akor Adams a été victime de harcèlement et de violences psychologiques de la part de ses coéquipiers. Certains d’entre eux, parmi les plus expérimentés, réclamaient la titularisation d’un autre joueur à son poste, s’opposaient fermement au Nigérian et créaient une atmosphère jugée inacceptable. Le journal cite de manière anonyme un dirigeant du MHSC : «(Adams) est quelqu’un de trop bon. N’importe qui d’autre en serait venu aux mains avec ses coéquipiers.»

Adams avait pourtant réalisé une première saison plus qu’honorable avec 10 buts toutes compétitions confondues (dont 8 en Ligue 1) du côté de Montpellier. Malgré 3 buts lors des 5 premières journées la saison suivante, il n’avait pas pu empêcher le MHSC de tomber dans le marasme, et avait donc quitté le club en janvier, rapportant des deniers indispensables à la survie du club sur le plan financier. Il n’était alors pas fait mention du calvaire qu’il semblait donc vivre. L’exemple de plus d’une saison définitivement pourrie à Montpellier.