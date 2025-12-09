Le KAS Eupen réagit à son rachat par QSI

Ce mardi 9 décembre, le KAS Eupen est passé entre les mains de QSI. La nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué de presse. De son côté, le club belge a publié un message à destination des amoureux d’Eupen. «À tous les supporters et fans de la KAS Eupen. Depuis plus de 13 ans, l’Aspire Zone Foundation (Aspire) a le privilège de soutenir et de diriger l’AS Eupen, comme le club est appelé par ses fans depuis ses débuts. Au cours de cette période, le club s’est considérablement développé en termes de structures, de professionnalisme, de promotion des jeunes talents et de liens avec la communauté. Nous sommes fiers du chemin parcouru par l’AS Eupen et reconnaissants de la passion et de la loyauté dont le club a bénéficié pendant cette période. Aujourd’hui marque un moment important dans l’histoire de notre club.»

La suite après cette publicité

L’écurie belge poursuit : «après une longue évaluation interne, Aspire est arrivé à la conclusion que le projet initial avec l’AS avait atteint son terme naturel. Les bases établies ces dernières années sont solides et le club est prêt à entamer un nouveau chapitre, dans lequel il pourra se concentrer pleinement sur l’avenir et la réalisation de ses objectifs sportifs. Dans ce contexte, nous sommes heureux d’annoncer qu’Aspire et Qatar Sports Investments ont signé une lettre d’intention concernant l’acquisition complète du club, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, y compris la responsabilité immédiate des questions sportives. Les deux parties travailleront en étroite collaboration jusqu’à la finalisation de l’acquisition afin de faciliter le processus et d’assurer la continuité pour les joueurs, le personnel et tous ceux qui font partie de la famille AS. Au cours de nos discussions, Qatar Sports Investments a démontré un engagement sincère envers le développement à long terme du club, ainsi qu’une appréciation de son identité, de ses supporters et de son rôle dans la région. À nos supporters : vous avez toujours été au cœur de ce club. Votre passion a porté l’AS à travers des moments forts inoubliables et des moments difficiles. Nous vous demandons de continuer à soutenir le club et nos équipes, et d’apporter votre soutien à Qatar Sports Investments alors qu’ils développent le club à tous les niveaux. À tous les employés, bénévoles, partenaires, sponsors et supporters : nous vous remercions pour votre engagement au cours des dernières années. Aspire quitte le club avec fierté pour ce que nous avons construit ensemble et avec une confiance totale dans l’avenir de l’AS Eupen. Nous souhaitons au club et à Qatar Sports Investments beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre, sur et en dehors du terrain.» Le message est passé.