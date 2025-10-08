PSG : une valeur des joueurs en hausse malgré un bilan transfert légèrement déficitaire

Le PSG se distingue à nouveau sur le marché des transferts selon l’Observatoire du football CIES. En termes d’évolution nette, le club parisien affiche une valorisation des joueurs en hausse de 352 millions d’euros sur un an, malgré un bilan des deux derniers mercatos légèrement déficitaire de 49 millions d’euros. Cela place le PSG à la deuxième position derrière Chelsea (+364 millions), soulignant la solidité de son effectif et l’attrait économique de ses joueurs sur le marché international.

En termes de valeur brute des joueurs de propriété, le PSG figure au cinquième rang mondial avec un portefeuille estimé à 1,44 milliard d’euros, juste derrière Arsenal (1,47 milliard) et loin derrière Chelsea (1,81 milliard) et le Real Madrid (1,68 milliard). Ces chiffres reflètent non seulement la qualité de l’effectif parisien, mais aussi l’importance stratégique du club sur le marché des transferts, capable d’attirer et de conserver des talents de premier plan, à l’image du mercato estivale où le PSG a conservé l’ensemble de ses cadres, outre Donnarumma.