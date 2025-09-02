Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Ce feuilleton aura animé le marché des transferts ces derniers jours. Entré en conflit avec la direction du PSG avec laquelle il n’a jamais réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat, Gianluigi Donnarumma en a payé les conséquences. Alors qu’il aurait été libre dans un an, le portier a été mis à l’écart dès la reprise de l’entraînement, pendant que Lucas Chevalier, son successeur, prenait lui la direction de la capitale en provenance de Lille pour un transfert estimé à 55 M€ bonus compris.

Donnarumma n’avait plus vraiment d’autres choix que de s’en aller. Il aurait dû sinon prendre le risque de vivre une saison blanche, loin de toutes compétitions ; inenvisageable pour un gardien d’envergure internationale alors que se profile la Coupe du Monde dans un an, ou de prolonger à des conditions qu’il estimait être insuffisantes. Il ne lui restait plus que la solution du départ, imposée par le club français, qui souhaitait absolument ne pas revivre le même épisode qu’avec Kylian Mbappé, ni celui vécu par l’AC Milan avec l’Italien.

Tout le monde y trouve son compte

Encore fallait-il trouver un point de chute mais un tel CV disponible sur le marché attire forcément l’œil. Manchester City a su saisir cette opportunité en se mettant rapidement d’accord avec le gardien de 26 ans, et le PSG autour d’un transfert estimé à 30 M€. «Manchester City est heureux de confirmer la signature de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, sous réserve de l’autorisation internationale. Le gardien italien de 26 ans a signé un contrat de cinq ans, qui le verra rester à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2030.»

Même si ce deal s’est rapidement bouclé, presque dans l’urgence, tout le monde y trouve son compte. Le PSG se débarrasse d’un gros salaire et d’un potentiel problème pour les mois à venir, et récupère Lucas Chevalier dont le profil intéresse plus Luis Enrique selon ses mots, Donnarumma file dans un club de premier plan européen, après avoir vécu les six meilleurs mois de sa carrière, et les Sky Blues récupèrent l’un des meilleurs du monde à son poste, qui prend la suite d’Ederson, qui a signé à Fenerbahçe après 8 ans au club.