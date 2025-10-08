EdF : William Saliba prévient l’Argentine et Enzo Fernandez

Presque trois ans après la finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine à Lusail (3-3, 4-2 t.a.b), l’amertume reste ambiante côté français. Interrogé sur des possibles envies de revanche face à l’Albiceleste et Enzo Fernandez - qui avait prononcé des propos racistes envers les joueurs français l’été dernier après le sacre de son pays en Copa América - William Saliba a répondu par l’affirmatif.

«Pour l’instant, je n’ai pas perdu contre lui avec Chelsea. Donc, oui, les revanches je les ai prises avec Arsenal sur Chelsea. Mais c’est clair que, bien sûr que quand une équipe te bat - même si je n’avais pas joué contre l’Argentine parce que j’étais sur le banc - c’est la même chose. Quand une équipe te bat, la seule chose que tu attends, c’est de les rejouer. Et si on fait les choses bien et qu’on se qualifie, je pense qu’on aura moyen de prendre notre revanche. Si on tombe sur eux, bien sûr que ce sera avec plaisir qu’on prendra notre revanche.» Relancé sur ce qui différenciait la France des deux présumés favoris actuels, l’Espagne et l’Argentine, l’ex-Marseillais a répondu "les trophées". «Ce qui nous différencie de l’Argentine et l’Espagne c’est qu’ils ont gagné l’Euro et la Coupe du Monde, mais ils ne nous font pas peur. J’espère déjà qu’on se qualifiera et qu’on prendra notre revanche à la Coupe du monde.»