Equipe de France : Kingsley Coman veut être oublié

Depuis le début de saison, Kingsley Coman a exporté ses talents en Arabie saoudite. Aux côtés de Cristiano Ronaldo et Joao Felix, l’attaquant français contribue à l’excellent début de saison d’Al-Nassr. Des performances intéressantes (3 buts et 5 passes décisives en 9 matches) qui ont permis à l’ancien du Bayern Munich d’être convoqué en sélection lors des deux derniers rassemblements. Interrogé par L’Equipe sur sa faculté à être appelé malgré son départ dans le Golfe, Coman a expliqué qu’il souhaitait même être oublié en France :

«Surpris d’être appelé ? Pas vraiment. J’ai joué dix ans en Europe, et ça ne fait qu’un mois que je suis là-bas. Tu ne perds pas tes qualités. Je suis le même joueur qu’au Bayern. Je ne vais pas perdre mon niveau en un an non plus (rires). Je suis toujours prêt à aider la sélection. Je suis certain de pouvoir maintenir mon niveau. Je vais continuer à vouloir être le meilleur joueur possible. Et ma connaissance du haut niveau, je l’aurai toujours. Au contraire. Oubliez-moi ! Moins d’attention, c’est bien. Si je suis parti là-bas, c’est qu’il y avait plus de stabilité, de tranquillité… C’est plus difficile que ce que je pensais. Je savais qu’au niveau de la sélection, je serais moins une priorité. Mais je pense que ça aurait été la même chose en restant au Bayern.» Voilà qui est dit.