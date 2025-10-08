Équipe de France : Jean-Philippe Mateta a été félicité par Thierry Henry

Si Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois avec l’Équipe de France pour le rassemblement d’octobre, Thierry Henry n’y est pas étranger. Donnant sa chance à l’attaquant d’1m93 lors de l’été 2024 à l’occasion des Jeux Olympiques, l’ancien attaquant d’Arsenal n’est pas étranger à la réussite de l’ancien de l’OL à Crystal Palace et aux JO avec cinq buts en six matches. Nouant une relation spéciale, les deux hommes ont donc échangé après la première convocation de Mateta avec les Bleus.

Sur les ondes de RMC, le buteur de 28 ans a confié que Thierry Henry lui a envoyé un petit message afin de le féliciter pour cette consécration : «si j’ai parlé avec Thierry Henry ? Oui, il en fait partie. Il m’a appelé, il ne m’a pas envoyé un message. Il était vraiment content pour moi. Il m’a dit que je le méritais. J’ai eu certaines discussions avec lui, il m’aide encore aujourd’hui. Il fait partie des gens qui me donnent des conseils que j’utilise. S’il a parlé avec Didier Deschamps ? Je ne sais pas mais j’espère que Thierry a parlé pour moi.»