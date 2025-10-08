Les confidences poignantes de Fayza Lamari sur la vie de Kylian Mbappé
Lors de l’émission « Demain le Sport », organisée mardi à la Maison de la Radio à Paris, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, s’est confiée avec émotion sur les revers de la gloire de son fils. Derrière l’image du grand joueur de football, elle évoque la solitude et la surmédiatisation qui pèsent sur leur quotidien. « Kylian à Paris, c’était une loupe grossissante sur les défauts, il n’y avait plus d’humain. J’ai eu des pics très bas », admet-elle, avant d’ajouter : « même marcher dans la rue, il ne peut plus. Cela m’attriste. » Une vie sous les projecteurs qu’elle dit n’avoir jamais souhaitée : « nous ne sommes pas préparées à devenir des personnalités publiques. »
L’ancienne handballeuse raconte aussi combien la célébrité soudaine de son fils l’a bouleversée. « lors de la Coupe du monde 2018, j’étais toute seule chez moi. Quand je l’ai vu descendre les Champs-Élysées, j’ai su qu’il m’échappait », confie-t-elle. Ce passage de l’ombre à la lumière, brutal, a laissé des traces : « je suis passée directement de Bondy au Royal Monceau. J’avais l’impression que nous étions les Tuche. » Derrière la réussite de l’actuel joueur du Real Madrid, le témoignage de Fayza Lamari rappelle que devenir une star mondiale du football n’est pas uniquement un conte de fées.
