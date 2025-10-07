Real Madrid : Rodrygo raconte son transfert avorté au Barça

L’histoire aurait pu être bien différente pour Rodrygo. Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 pour 45 millions d’euros, l’ailier brésilien a failli rejoindre le grand rival des Merengues, le FC Barcelone, alors qu’il évoluait encore à Santos. Actuellement à Séoul avec la Seleção, le joueur de 24 ans a expliqué ce revirement de dernière minute dans un entretien accordé au Diario AS.

« Avant de signer au Real Madrid, tout était déjà fait et j’avais signé au Barça. C’est vrai. Mais mon père m’a dit que le Real Madrid nous avait appelés et que je devais choisir. Pour moi, c’était très facile. Je savais ce que je voulais et quel était mon rêve. Je n’ai même pas hésité. Et me voilà. » En difficulté au Real Madrid, Rodrygo pourrait-il finalement quitter son club de cœur à la recherche de plus de temps de jeu ? Cet été, la presse brésilienne avait évoqué un intérêt du Barça pour sa situation.