Real Madrid : la presse brésilienne lâche une bombe sur Rodrygo et le FC Barcelone

Le dossier de l’ailier gauche commence sérieusement à prendre du temps au FC Barcelone. Après la désillusion Nico Williams, qui avait finalement décidé de prolonger l’aventure à l’Athletic Bilbao, malgré un pré-accord que nous avions révélé avec le club catalan, Barcelone devait s’activer pour trouver un remplaçant. Depuis, il y a eu la piste Luis Diaz. Mais recruter le Colombien, comme Nico Williams, était aussi une opération difficile. Encore plus après le décès tragique de son coéquipier à Liverpool, Diogo Jota, changeant les plans des Reds sur le mercato.

La suite après cette publicité

Alors le Barça avait activé plusieurs pistes de secours, dont la priorité était celle menant à Marcus Rashford. Et cette fois, l’opération semblait bien plus abordable et faisable pour la direction barcelonaise, puisque Manchester United cherche à lui trouver une porte de sortie. Et surtout, car le joueur avait annoncé qu’il souhaitait en priorité rejoindre le Barça cet été. Les négociations ont pris du temps et pour éviter un nouvel échec, le FC Barcelone s’était renseigné sur d’autres noms.

La suite après cette publicité

Un transfert quasi impossible à réaliser

À en croire les informations du média brésilien UOL Esporte, le club blaugrana aurait discrètement émis un intérêt pour Rodrygo, la star du Real Madrid annoncé sur le départ. Les négociations n’ont pas été entamés, mais le FC Barcelone a fait savoir qu’il était prêt à les ouvrir si l’international brésilien décidait de partir, lui qui est prétendant à quitter le club merengue après avoir été peu utilisé par Xabi Alonso. Bien que l’international auriverde ne soit pas considéré comme indésirable, le nouvel entraîneur espagnol ne lui attribuera qu’un rôle secondaire en raison de l’arrivée de Franco Mastantuono.

Mais l’information reste à prendre avec des pincettes, étant donné qu’un transfert d’une star de 24 ans entre le Real Madrid et le FC Barcelone parait plus que compliqué, d’autant plus que l’ailier gauche pencherait surtout pour l’Angleterre. Pour le moment, le Barça est très bien parti pour trouver son bonheur avec Marcus Rashford, puisqu’une offre de prêt, avec option d’achat, vient d’être validée par le joueur anglais et Manchester United. Et en cas de retournement de situation, la piste Rodrygo reste donc une éventualité…