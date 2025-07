Real Madrid : un Français est en grand danger !

Les stars du Real Madrid profitent d’un repos bien mérité. Après une saison 2024/2025 interminable, conclue avec cette Coupe du Monde des Clubs et cette lourde élimination en demies face au Paris Saint-Germain, les Merengues sont en vacances jusqu’au 4 août, date de retour à l’entraînement fixée par Xabi Alonso à ses troupes. De son côté, le coach basque peut se servir de ce Mondial des Clubs pour tirer des premiers enseignements et faire des plans pour cette saison à venir.

La suite après cette publicité

On imagine par exemple qu’après ses bonnes prestations, Gonzalo Garcia pourrait finalement avoir un rôle plus ou moins intéressant sous les ordres de l’ancien milieu de terrain basque, là où d’autres, a contrario, ont perdu des points. C’est le cas de Raul Asencio par exemple, alors que d’autres comme Dani Ceballos ou Rodrygo risquent de faire leurs valises avant la reprise.

La suite après cette publicité

Difficile de lui faire une place

Comme l’indique Marca, il y a un autre joueur qui est aussi dans le flou pour cette nouvelle saison. C’est Eduardo Camavinga. Blessé et donc indisponible lors de la Coupe du Monde des Clubs, il n’est pas certain d’avoir une place dans le dispositif de Xabi Alonso. Le coach du Real Madrid ne sait pas encore à quelle position, ni dans quel rôle l’utiliser. Il faut dire que dans l’entrejeu, les places sont chères avec Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler et un Aurélien Tchouameni qui a séduit Alonso lors du Mondial des Clubs.

Le journal estime que faire une place à l’ancien du Stade Rennais sera un des principaux chantiers sur lesquels devra travailler l’ancien tacticien de Leverkusen. Et clairement, cela s’annonce difficile pour l’instant. Pour sa cinquième saison à Madrid, tout indique que Camavinga risque, une fois encore, de devoir se contenter d’un rôle un peu secondaire. De là à évoquer un départ ? Pas encore, mais ces derniers temps, des rumeurs venant d’Angleterre se sont faites assez insistantes à son sujet…