Rennes : les premiers mots de Valentin Rongier

Quelques heures après l’officialisation de son transfert au Stade Rennais, Valentin Rongier s’est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Visiblement déjà séduit par son nouvel environnement, le milieu de terrain a livré ses premières impressions avec sincérité, mêlant enthousiasme et lucidité : «ça va bien, un petit peu fatigué parce qu’il y a beaucoup de choses à faire quand on arrive dans un nouveau club avec tous les checks médicaux, la rencontre avec ceux qui sont ici pour nous aider au quotidien et puis la découverte aussi des infrastructures du club. Donc voilà, une journée remplie mais très bonne journée. Ah franchement c’est superbe, c’est vraiment magnifique, il y a de quoi très bien travailler et je pense que j’ai pas encore tout vu, mais tout ce que j’ai vu pour l’instant, ça m’a surpris mais dans le bon sens. J’ai eu de très bons retours, Amine m’a dit dernièrement franchement tu verras c’est un super club avec il y a des gens très bien qui y travaillent, c’est très pro, très structuré, lui en tout cas il en gardait un très bon souvenir, du peu que j’ai difficulté de ça avec Lillian aussi, il me disait qu’il était super bien là et puis c’est aussi Steve qui m’en a dit le plus grand bien».

La suite après cette publicité

Entre la découverte des infrastructures, les premiers échanges avec le staff et l’accueil réservé par ses nouveaux coéquipiers, Rongier s’est montré pleinement investi dans ce nouveau défi. L’ancien capitaine de l’OM a aussi tenu à expliquer les motivations profondes de son choix, soulignant l’attrait du projet rennais et la volonté de retrouver une dynamique compétitive, sans pour autant renier son attachement au club marseillais : «il y a beaucoup de raisons. Sache en tout cas que c’est un choix qui a été mûrement réfléchi. Pour moi, Rennes, aujourd’hui, c’est un club très attractif. C’est important de rejoindre un club aujourd’hui qui a beaucoup d’ambitions avec le projet de retrouver l’Europe le plus rapidement possible. J’ai échangé aussi énormément avec le coach, avec le directeur sportif, avec le président. Parce que je voulais comprendre ce qu’ils voulaient et si ça collait avec le projet que j’attendais. Et je pense que tout s’est aligné parce que leurs discours m’ont beaucoup plu. Et je viens ici pour retrouver de la compétitivité, de la gagne tout simplement. Vous savez, j’ai passé 6 ans à l’Olympique de Marseille. J’avais aussi besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Je mets les pieds dans un club que je ne connais pas de l’intérieur avec, comme je l’ai dit, un projet ambitieux. Et moi, j’adore ces choses-là donc je suis content et je ne vois absolument pas ça comme une régression. Juste un challenge différent»