Mercato : Cristiano Ronaldo veut voler un joueur de l’OM

Cet été, Cristiano Ronaldo (40 ans) arrivait à un tournant de son aventure à Al-Nassr. Une aventure qui a débuté en janvier 2023, quand il a rejoint l’écurie saoudienne libre après une seconde noce compliquée avec Manchester United. Critiqué pour son choix, le Portugais, qui touche une fortune à Riyad, a toujours défendu la Saudi Pro League, qu’il juge meilleure que la Ligue 1. Mais en Arabie saoudite, le quintuple Ballon d’Or a parfois été pointé du doigt, lui qui n’a pas encore remporté le championnat avec Al-Nassr.

Pourtant, l’écurie saoudienne s’est pliée en quatre pour entourer sa star, en misant notamment sur Sadio Mané. Mais la mayonnaise n’a pas totalement pris. Cet été, l’ancien joueur du Real Madrid a d’ailleurs été proche de rejoindre le rival Al-Hilal, qui lui proposait de jouer la Coupe du Monde des Clubs en plus de toucher un gros chèque. Mais finalement, CR7 a juré fidélité à Al-Nassr, puisqu’il a prolongé son bail jusqu’en juin 2027. Il aura alors 42 ans. Pour le conserver, le club lui a offert un salaire de 200 M€ par an ainsi que divers avantages.

CR7 veut Greenwood à ses côtés

Cristiano Ronaldo a également son mot à dire en ce qui concerne le recrutement au sein de l’équipe première. Il a validé l’arrivée de l’entraîneur portugais Jorge Jesus. Il est aussi derrière la signature de João Félix, qu’il a contacté personnellement pour le convaincre de signer à Al-Nassr. Au milieu de terrain, l’international lusitanien aimerait faire venir son ami Bruno Fernandes. Mais a priori, le joueur de Manchester United ne devrait pas changer d’air. Ce lundi, Marca révèle que CR7 a un nouveau joueur dans son viseur.

En effet, le média espagnol explique que Mason Greenwood (23 ans), ancien de MU, plaît beaucoup au Portugais et à son club. Il aimerait l’avoir à ses côtés pour enfin remporter des titres majeurs en Arabie saoudite. Marca rappelle que l’Anglais avait déjà été approché l’été dernier par la SPL et qu’il avait décliné l’invitation. Ce sera a priori la même chose cet été. Selon nos informations, l’OM veut garder Greenwood, qui n’envisage pas un départ. Le message est donc plutôt clair pour CR7 et Al-Nassr, ainsi que pour l’Inter qui est également sur le coup selon le Corriere dello Sport.