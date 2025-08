Amical : Rennes accroche la Sociedad, le RC Lens s’incline contre la Roma, l’AJA perd face à Ipswich

Le Stade Rennais affrontait la Real Sociedad (une deuxième fois) en amical dans le cadre de sa préparation estivale ce samedi à 18h. La première période a été largement maîtrisée par les Bretons à en voir les statistiques : 66% de possession en leur faveur, 5 tirs contre 0 pour les Espagnols, mais cela n’aura pas suffi pour ouvrir le score. Les deux équipes se sont quittés sur le score de 0-0 à la mi-temps. La seconde période a très mal débuté pour les Rennais, qui ont subi l’ouverture du score à la 50e minute, sur un but de Rupérez d’une reprise de volée du pied droit. Les Rennais ont égalisé en fin de match grâce à un but de la tête de Kader Meïté à la 85e. Après le match nul de ce matin, le Stade Rennais et la Real Sociedad se quittent, à nouveau, dos à dos (1-1).

La suite après cette publicité

Concernant les autres matchs amicaux de 18h, le RC Lens recevait l’AS Roma à Bollaert. Les italiens ont directement pris l’avantage en ouvrant le score dès la 14e minute par l’intermédiaire du capitaine de Rome, Gianluca Mancini, (0-1). N’Dicka est sorti sur blessure à la 40e minute, blessé aux ischio-jambiers, l’Ivoirien a dû s’asseoir avant de quitter le terrain. L’argentin, Soulè a doublé la mise à la 55e minute, sur une passe décisive de l’international français, Manu Koné (0-2). C’est donc une défaite pour les Lensois après la belle victoire face aux Wolves (3-1). De son côté, pour son 4e match de préparation, l’AJA s’est inclinée 0-3 face à Ipswich Town à l’Abbé-Deschamps, grâce notamment aux trois buteurs : Hirst (38e), Greaves (45e) et Al-Hamadi (85e).