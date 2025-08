Lens : le coup de gueule de Sage après la défaite contre la Roma

Pour la première fois depuis le début de la préparation estivale, Pierre Sage, nouveau coach du RC Lens, a exprimé sa déception après la défaite du RC Lens face à l’AS Roma (0-2). Invaincus jusqu’alors, les Sang et Or ont été surclassés à Bollaert, au terme d’une semaine éprouvante en Angleterre. L’ancien entraîneur de l’OL n’a pas mâché ses mots : « on a été très bien jusqu’au but. On doit ouvrir la marque par deux fois, mais ensuite, on s’est complètement abandonnés dans le pressing. » Il regrette un manque de courage et d’intentions : « il n’y avait pas de lignes de passe… c’est un aveu de faiblesse. » À la pause, il a demandé à ses joueurs « d’au moins disputer la rencontre », insistant : « Qu’on la perde ou qu’on la gagne, ce n’était pas vraiment la question. » Sage estime que son équipe a manqué de caractère, notamment en laissant l’initiative à l’adversaire après l’ouverture du score.

Il déplore une prestation indigne des ambitions du club à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. « On ne peut pas s’abandonner comme ça… C’est relatif au courage, tout simplement », explique-t-il, préférant « prendre des buts en ayant des intentions de jeu » plutôt que de ne rien produire. Il assume une sélection basée sur le mérite et la fidélité aux principes de jeu : « aujourd’hui, il y a des joueurs qui, malheureusement, n’ont pas été à la hauteur des attentes. » Une logique qu’il appliquera face à Leipzig puis Lyon. Enfin, Sage n’a pas caché sa frustration envers le visage affiché : « on a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Pendant 30 minutes, on n’a pas du tout joué. » Très touché, il conclut : « je suis déçu pour le public. Parce que je pense qu’il mérite ça. Eux, à l’inverse, ils ont joué la totalité du match, et avec brio. »