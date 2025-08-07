Menu Rechercher
Commenter 16
Officiel Liga

Libéré sous caution, Thomas Partey signe à Villarreal

Par Jordan Pardon
1 min.
Partey @Maxppp

Libre de tout contrat après la fin de son bail avec Arsenal, Thomas Partey (32 ans) s’est officiellement engagé avec Villarreal ce jeudi. Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux saisons avec le Sous-marin jaune. En Espagne, ce transfert divise énormément en raison de l’actualité judiciaire du joueur. Pour rappel, Partey est dans l’attente de son procès pour plusieurs agressions sexuelles et un viol. Il a été libéré sous caution pour finaliser son arrivée en Espagne.

La suite après cette publicité
Villarreal CF
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.

El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva.
Voir sur X

«Le Villarreal CF et Thomas Partey ont conclu un accord pour que le footballeur ghanéen rejoigne l’équipe jaune pour la saison 2025-26 en cours. Le joueur rejoindra l’équipe à partir de demain à la Cité des Sports», indique Villarreal, qui jouera la Ligue des Champions cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Villarreal
Thomas Partey

En savoir plus sur

Liga Liga
Villarreal Logo Villarreal
Thomas Partey Thomas Partey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier