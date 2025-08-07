Libéré sous caution, Thomas Partey signe à Villarreal

Libre de tout contrat après la fin de son bail avec Arsenal, Thomas Partey (32 ans) s’est officiellement engagé avec Villarreal ce jeudi. Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux saisons avec le Sous-marin jaune. En Espagne, ce transfert divise énormément en raison de l’actualité judiciaire du joueur. Pour rappel, Partey est dans l’attente de son procès pour plusieurs agressions sexuelles et un viol. Il a été libéré sous caution pour finaliser son arrivée en Espagne.

La suite après cette publicité

«Le Villarreal CF et Thomas Partey ont conclu un accord pour que le footballeur ghanéen rejoigne l’équipe jaune pour la saison 2025-26 en cours. Le joueur rejoindra l’équipe à partir de demain à la Cité des Sports», indique Villarreal, qui jouera la Ligue des Champions cette saison.