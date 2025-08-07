Mercato : le transfert de Thomas Partey fait un scandale monumental

Wissam Ben Yedder, Benjamin Mendy, Mason Greenwood, Raul Asencio, Dimitri Payet. Ces dernières années, plusieurs footballeurs en activité ont été pointés du doigt par la justice, à tort ou à raison, pour de sombres affaires. Depuis quelques semaines, c’est au tour de Thomas Partey de faire face à de lourdes accusations. Le 4 juillet dernier, il a été officiellement mis en cause par la justice anglaise. «Le Crown Prosecution Service a autorisé le Metropolitan Police Service à inculper un homme après qu’un dossier de preuves a été soumis par des détectives. La police métropolitaine a émis une accusation et une réquisition contre Thomas Partey, 32 ans (13/06/1992), du Hertfordshire, en rapport avec les infractions suivantes : cinq chefs d’accusation de viol, un chef d’accusation d’agression sexuelle.»

Une annonce qui n’a pas forcément été une surprise puisque des rumeurs circulaient sur le Ghanéen depuis quelques années, sans qu’il soit directement nommé. Les faits auraient été commis entre 2021 et 2022 et concerneraient trois femmes. Cette semaine, le milieu de terrain s’est présenté au tribunal, lui qui nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Présumé innocent, il a été libéré sous caution mardi. Mais il doit respecter certaines règles selon Sky Sports. Ainsi, il lui est interdit de contacter les femmes impliquées dans cette affaire. Il doit également informer la police de ses changements d’adresse et prévenir les autorités de tout voyage à l’étranger. Ce qu’il a certainement dû faire puisqu’il va rejoindre Villarreal.

Partey a une sombre affaire sur le dos

Depuis plusieurs jours, la formation espagnole tente de recruter le joueur, libre depuis la fin de son bail à Arsenal. The Athletic annonce ce jeudi qu’il s’est entendu avec le Sous-marin jaune autour d’un bail de deux ans. Mais son arrivée, sur fond de polémique, fait grincer des dents. Cette semaine, avant que le deal soit bouclé, Marca a expliqué : «la signature de Thomas Partey divise les supporters des Jaunes. Une grande partie des supporters de Villarreal sont indignés par sa possible arrivée dans l’équipe (…) Jamais une signature n’avait suscité autant de réactions à Villarreal que celles suscitées ces dernières heures par l’annonce de la possible arrivée de Thomas Partey. Les réactions négatives d’une grande partie des supporters des Jaunes ne se sont pas fait attendre.»

La publication ibérique a ajouté : «mais, quelle que soit la contribution sportive que représenterait l’arrivée d’un joueur qui a été un succès incontestable pour les Gunners la saison dernière, les réseaux sociaux sont devenus le lieu privilégié par une grande majorité de supporters jaunes pour exprimer leur indignation face à la possibilité que Partey porte le maillot jaune. Sous le hashtag #NoAThomasPartey, ils ont exprimé cette éventualité sans détour, inondant même les différentes annonces du club ces derniers jours, exprimant ainsi leur déception (…) De nombreux supporters exhortent les dirigeants à attendre une décision de justice avant de se prononcer.» Même son de cloche dans les colonnes de la version espagnole de 20 Minutes.

Des supporters sont contre sa venue à Villarreal

«Thomas Partey, accusé de viol, déclenche un tremblement de terre à Villarreal : le club continue avec l’idée de le signer et les supporters s’y opposent (…) Villarreal vise l’ajout de Thomas Parte, un ancien joueur d’Arsenal et de l’Atletico Madrid qui est accusé de cinq chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle. Le footballeur a été libéré sur parole mardi dans l’attente de son procès et le club maintient l’idée de le signer s’il n’est pas reconnu coupable. Une décision qui a provoqué un tremblement de terre dans l’entité en raison de l’opposition de ses supporters.» Certains d’entre eux ont d’ailleurs décidé de se faire entendre en signant une pétition contre sa venue. Près de 800 signatures ont déjà été comptabilisées sur le site Villarreal Report.

Des fans estiment que ce transfert assure que le « jour le plus sombre de l’histoire du club approche à grands pas » car sa signature est « un acte de trahison de la plus grande importance.» D’autres ont pris la parole publiquement, comme César Márquez Trabado, président du club de supporters Peña Amarilla Villafranca de los Barros. « Je suis contre ce recrutement. Il est vrai qu’il s’intégrerait parfaitement à Villarreal car c’est un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais je pense qu’il y a des limites éthiques à ne pas franchir, même si le joueur n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés (…) Je dirais que 90 % des supporters sont contre. Car au final, l’équipe peut progresser à court terme. Mais à long terme, cela nuira beaucoup à notre image.»

Son cas divise

Un avis qui est partagé par José Ángel Arnau, porte-parole de l’Agrupación de Peñas, interrogé dans l’émission El Partidazo sur la Cadena COPE. «Il y a une division des opinions. Je pense que l’opinion des gens l’emporte, par une marge considérable, et ils n’aiment pas du tout ça. Ils ne veulent pas d’une personne qui arrive avec ces accusations sur le dos. Ils ont l’impression qu’il entache l’image du club (…) Comment les fans vont-ils agir ? Je peux imaginer que les adversaires, quand il touche le ballon, commencent à le siffler, comme cela s’est déjà produit dans d’autres équipes de Premier League ou avec le cas de Greenwood.» Mais selon lui, tous les supporters ne rejettent pas cette signature. Au contraire, certains sont pour son arrivée sous le maillot de Villarreal cet été 2025.

«Il y a une partie (des fans, ndlr) qui évoque le principe de la présomption d’innocence et ne donne pas d’importance à tout ce qui se passe. En fait, ils sont satisfaits de ce que Thomas peut offrir sur le plan sportif (…) Sur le plan sportif, c’est une signature qui fait l’effet d’une bombe. Il peut améliorer l’équipe de manière impressionnante. Mais je pense à tout ce qui tourne autour de l’image de Thomas et, honnêtement, je ne m’en mêlerais pas. Il y a beaucoup de joueurs sur le marché, et d’autres apparaissent toujours. À l’heure actuelle, je pense que l’opinion publique est à 70% contre, et 30% pour.» Parmi ces 30%, on compte Borja Jiménez Ortega, président du club de supporters de L’Os Groc à Madrid « C’est une excellente recrue, c’est formidable pour l’équipe. J’ai une grande confiance dans le club. C’est un avis largement partagé par les 60 membres de son groupe de supporters. Il n’y en a que deux ou trois qui ne le veulent pas », a-t-il précisé dans des propos relayés par Ouest-France. Le transfert de Thomas Partey, qui doit faire face à la justice, fait déjà scandale en Espagne.