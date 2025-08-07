Menu Rechercher
Amical : Antoine Griezmann en pleine forme avec l’Atlético

Par Allan Brevi
1 min.
Antoine Griezmann célèbre un but @Maxppp

Antoine Griezmann a livré une prestation de haut niveau lors du match amical entre l’Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano à Majadahonda. Aligné aux côtés de Sorloth en attaque, il a souvent décroché pour participer à la construction, Griezmann a distribué le jeu, animé les couloirs et inscrit un superbe but du pied gauche pour égaliser, après l’ouverture du score de De Frutos pour le Rayo. Il s’est aussi procuré deux autres occasions franches, confirmant son excellente forme.

Pulso Atleti BR
🔴⚪ GOL de Antoine Griezmann no jogo-treino desta quarta-feira contra o Rayo Vallecano.

🎥 Mundo Deportivo

#RayoAtleti
Malgré la titularisation d’une équipe majoritairement remplaçante côté Atlético, Griezmann s’est imposé comme le meilleur joueur du match. Il a su tirer profit du pressing mis en place par Simeone, qui a d’ailleurs permis de récupérer le ballon sur l’action de son but. L’attaquant français montre qu’il ne compte pas se contenter d’un rôle secondaire cette saison, affirmant dès la préparation qu’il sera l’un des hommes forts de l’équipe.

