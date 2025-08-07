Amical : Antoine Griezmann en pleine forme avec l’Atlético

Antoine Griezmann a livré une prestation de haut niveau lors du match amical entre l’Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano à Majadahonda. Aligné aux côtés de Sorloth en attaque, il a souvent décroché pour participer à la construction, Griezmann a distribué le jeu, animé les couloirs et inscrit un superbe but du pied gauche pour égaliser, après l’ouverture du score de De Frutos pour le Rayo. Il s’est aussi procuré deux autres occasions franches, confirmant son excellente forme.

Malgré la titularisation d’une équipe majoritairement remplaçante côté Atlético, Griezmann s’est imposé comme le meilleur joueur du match. Il a su tirer profit du pressing mis en place par Simeone, qui a d’ailleurs permis de récupérer le ballon sur l’action de son but. L’attaquant français montre qu’il ne compte pas se contenter d’un rôle secondaire cette saison, affirmant dès la préparation qu’il sera l’un des hommes forts de l’équipe.