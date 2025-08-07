RC Lens : visite médicale réussie pour Florian Thauvin

Ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir l’annonce de l’officialisation. Depuis plusieurs jours, le RC Lens a trouvé un accord avec l’Udinese pour le transfert de Florian Thauvin. Le club français va débourser 6 millions d’euros pour faire revenir Thauvin en Ligue 1, 4 ans après son départ de l’Olympique de Marseille pour les Tigres du Mexique.

L’international français de 32 ans est attendu à Lens cette saison. Et il a déjà fait une partie du chemin. Selon les informations de France Bleu, il vient de passer sa visite médicale avec succès. Il ne manque que la signature du contrat et l’officialisation désormais. Cela devrait intervenir ce jeudi.