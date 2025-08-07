Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

RC Lens : visite médicale réussie pour Florian Thauvin

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec l'Udinese @Maxppp

Ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir l’annonce de l’officialisation. Depuis plusieurs jours, le RC Lens a trouvé un accord avec l’Udinese pour le transfert de Florian Thauvin. Le club français va débourser 6 millions d’euros pour faire revenir Thauvin en Ligue 1, 4 ans après son départ de l’Olympique de Marseille pour les Tigres du Mexique.

La suite après cette publicité

L’international français de 32 ans est attendu à Lens cette saison. Et il a déjà fait une partie du chemin. Selon les informations de France Bleu, il vient de passer sa visite médicale avec succès. Il ne manque que la signature du contrat et l’officialisation désormais. Cela devrait intervenir ce jeudi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier