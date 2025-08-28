Stuttgart confirme le possible départ de Nick Woltemade

Dans un communiqué, publié ce jeudi soir, Stuttgart a confirmé le possible départ de Nick Woltemade. Pour rappel, l’attaquant allemande de 23 ans, longtemps ciblé par le Bayern Munich, est aujourd’hui dans le viseur de Newcastle, prêt à dégainer une offre de 90 millions d’euros pour s’attacher ses services.

«Peu de temps avant la fin de la période de transfert estivale, le VfB Stuttgart a reçu une offre d’un club européen pour un transfert immédiat de Nick Woltemade. Les conditions générales de cette offre ont incité les responsables du club à libérer Nick Woltemade des entraînements et des matchs afin de discuter avec la partie intéressée d’un éventuel transfert. Une décision à ce sujet est attendue dans le courant de demain, vendredi». A suivre…