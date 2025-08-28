Newcastle vient de boucler un gros coup à 90 millions d’euros !

Coup de tonnerre dans le nord de l’Angleterre. Alors que Newcastle s’est vu doubler pour Joao Pedro, Hugo Ekitiké et Benjamin Sesko tout en enchaînant les refus de Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen, le club anglais a changé son fusil d’épaule.

Comme l’a révélé le Daily Mail puis confirmé Sky Germany, les Magpies seraient en train de boucler l’arrivée de l’attaquant allemand Nick Woltemade. Le buteur de 23 ans qui sort d’une saison à 17 buts et 10 passes décisives en 33 matches était suivi par le Bayern Munich qui a tenté le coup durant tout l’été.

Newcastle a bouclé le transfert pour 90M€

Cependant, l’équipe d’Eddie Howe est en train de boucler ce dossier. Alors que Stuttgart réclamait au moins 75 millions d’euros au Bayern Munich qui n’a pas proposé plus de 60 millions d’euros, Newcastle a posé une somme bien plus conséquente.

Sûrement échaudé par ses nombreux échecs cet été, Newcastle a ainsi trouvé un accord autour d’un montant de 85 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus. De son côté, le joueur est parti en destination de l’Angleterre et a dit adieu à ses coéquipiers. De quoi rendre plus facile un départ d’Alexander Isak vers Liverpool ?