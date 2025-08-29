Menu Rechercher
Hamari Traoré va s’engager au Paris FC

Par Sebastien Denis - Dahbia Hattabi
Hamari Traore avec la Real Sociedad @Maxppp

Le transfert d’Hamari Traoré au Paris FC se rapproche à grands pas. Il ne manquait plus que l’accord entre le latéral droit et le club de la capitale. D’après nos informations, le dernier obstacle a été surmonté puisque les deux parties ont trouvé un terrain d’entente sur tous les points. Entre les deux directions, l’affaire est déjà entendue depuis plusieurs semaines déjà, comme nous vous en informions.

Le PFC a su remporter la mise, alors que l’international malien (59 sélections, 3 buts) était très courtisé en Ligue 1. Nous vous révélions il y a quelques jours que Nice avait pris la pole position dans ce dossier mais c’était avant que le transfert de Jonathan Clauss vers le Bayer Leverkusen capote. Le LOSC a également tenté sa chance, comme le Zenit et un club de Liga. Le promu en L1 s’est montré le plus convaincant.

