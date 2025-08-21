L’OGC Nice accélère sur Hamari Traoré

C’est un des dossiers qui va animer la fin du mercato. Ancien du Stade Rennais et aujourd’hui à la Real Sociedad, Hamari Traoré (33 ans) devrait quitter l’écurie basque d’ici la fin du mois. Plus tôt cet été, nous vous dévoilions ainsi en exclusivité un intérêt plus que prononcé du Paris FC pour le joueur qui a disputé 11 rencontres de Liga la saison dernière.

Selon nos informations, c’est désormais l’OGC Nice qui est en pole position dans ce dossier. Les Aiglons doivent ainsi recruter un remplaçant à Jonathan Clauss, qui a de fortes chances de s’envoler vers Leverkusen comme révélé par nos soins, et l’international malien (59 sélections) est l’élu. En plus des Niçois, le LOSC, le Zenit et un club de Liga sont aussi sur le dossier.