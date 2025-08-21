Menu Rechercher
Le Bayer proche d’un accord avec Jonathan Clauss

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité ce mercredi, Jonathan Clauss fait l’objet d’un pressing intense du Bayer Leverkusen. Le club allemand a décidé de miser sur l’international tricolore (14 sélections - 2 buts). Ce dernier a été immédiatement réceptif à l’intérêt du B04 et a rapidement donné son accord pour entamer les discussions.

Aujourd’hui celles-ci avancent dans le bon sens et s’il reste encore de nombreux détails à régler, l’ancien Marseillais, cadre du Gym l’an passé et auteur de 3 buts et 10 passes décisives en Ligue 1, a de très bonnes chances de rallier la Bundesliga dans les prochains jours. Absent de l’entraînement à Nice ce jeudi pour cause de blessures, Clauss a sans doute disputé le dernier match de sa carrière avec Nice face à Toulouse. Quant au club azuréen, il a déjà activé des pistes pour le remplacer.

