CAF Awards 2025 : Nasser Al-Khelaïfi est présent

C’est probablement le grand jour pour Achraf Hakimi. Malgré sa blessure, le latéral droit du PSG est présent au Maroc ce mercredi pour assister à la cérémonie de la CAF Awards 2025, dont il est le grand favori. Il deviendrait le 5e joueur des Lions de l’Atlas à être sacré.

Preuve que le vent souffle dans le bon sens, Nasser Al-Khelaïfi a fait le déplacement en personne à Rabat pour soutenir le joueur de 27 ans. Le président du PSG est arrivé tout sourire sur le tapis rouge, quelques minutes après Hakimi, venu en trottinette pour soulager sa cheville blessé, accompagné de sa mère et de son frère.