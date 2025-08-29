Le LOSC s’offre Hamza Igamane !

C’est la fin d’un long feuilleton. Jonathan David parti, Mohamed Bayo sur le départ probablement vers la Turquie, le LOSC se devait de se renforcer offensivement. Si le recrutement de l’inusable Olivier Giroud est une incroyable réussite pour le moment, le champion du monde 2018 était pour l’instant très seul sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

Le club nordiste et plus précisément Olivier Letang n’ont pas ménagé leur effort pour trouver la perle rare et l’ont déniché avec Hamza Igamane. Le club vient d’annoncer l’arrivée de l’attaquant marocain des Glasgow Rangers par le biais d’un communiqué. «C’est un joueur offensif complet et prometteur qui vient aujourd’hui enrichir la ligne offensive de l’effectif lillois. Le LOSC et les Rangers FC (Écosse) sont tombés d’accord sur le transfert d’Hamza Igamane (22 ans). L’attaquant international marocain s’est engagé pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’en 2030.»

Un profil validé par Bruno Genesio

Pour sa première année en Europe, l’ancien du FAR Rabat, aujourd’hui agé de 22 ans, sort d’une très bonne saison avec 49 matches disputés pour 16 buts et 3 passes décisives avec les Glasgow Rangers. Il a rapidement fait office de priorité pour les Dogues en début de mercato avant de temporiser pendant près de deux mois.

La suite après cette publicité

Mais Lille a finalement réactivé la piste en début de semaine pour boucler l’opération ce vendredi pour un montant légèrement supérieur à 10 M€. Pour rappel, le nouvel attaquant du LOSC, qui portera le n°29, est un joueur puissant, techniquement assez propre avec un bon jeu dos au but, et plutôt adroit dans la surface de réparation. Un profil qui a séduit Bruno Genesio. Igamane voit là une bonne occasion de lancer sa carrière à quelques mois de la CAN et de la Coupe du Monde 2026.