Menu Rechercher
Commenter 41
Exclu FM Ligue 1

L’OM a fait une première offre au LOSC pour Edon Zhegrova

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Edon Zhegrova @Maxppp

Alors que le mercato estival est en passe de refermer ses portes, l’Olympique de Marseille s’active dans tous les sens pour se renforcer. Si le départ d’Adrien Rabiot n’est lui pas encore certain, les dirigeants phocéens ont d’ores et déjà mis la main sur Arthur Vermeeren. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Si Emerson Palmieri s’apprête également à poser ses valises dans la cité phocéenne, l’OM pousse toujours pour un certain Edon Zhegrova. Selon nos dernières informations, les Phocéens, qui ont déjà trouvé un accord avec le Lillois de 26 ans, ont formulé une première offre au LOSC. Reste à savoir si celle-ci conviendra aux Dogues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lille
Edon Zhegrova

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lille Logo Lille
Edon Zhegrova Edon Zhegrova
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier