L’OM a fait une première offre au LOSC pour Edon Zhegrova

Alors que le mercato estival est en passe de refermer ses portes, l’Olympique de Marseille s’active dans tous les sens pour se renforcer. Si le départ d’Adrien Rabiot n’est lui pas encore certain, les dirigeants phocéens ont d’ores et déjà mis la main sur Arthur Vermeeren. Mais ce n’est pas tout.

Si Emerson Palmieri s’apprête également à poser ses valises dans la cité phocéenne, l’OM pousse toujours pour un certain Edon Zhegrova. Selon nos dernières informations, les Phocéens, qui ont déjà trouvé un accord avec le Lillois de 26 ans, ont formulé une première offre au LOSC. Reste à savoir si celle-ci conviendra aux Dogues.