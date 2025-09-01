Galatasaray s’intéresse à Guillaume Restes

Les mouvements se multiplient dans ces dernières heures du mercato estival et Toulouse n’échappe pas à cette frénésie. Selon les dernières informations des Violets.com, Galatasaray s’intéresse, à ce titre, à Guillaume Restes, l’actuel dernier rempart du TFC.

Si le club stambouliote s’était positionné sur Ederson, le gardien de City, ce dernier a finalement choisi le Fener. Dès lors, Galatasaray a décidé d’activer la piste Restes et les entourages négocieraient actuellement les conditions salariales. Un dossier qui pourrait se finaliser dans les heures à venir et rapporter plusieurs millions aux Violets.