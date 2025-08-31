LOSC : Bruno Genesio séduit par Hamza Igamane

Entré à la pause contre Lorient, alors que le score était encore vierge, Hamza Igamane a connu des débuts de rêve avec Lille, participant à la large victoire des siens (7-1) avec un doublé. Ainsi, celui qui a rejoint les Dogues pour suppléer le vétéran Olivier Giroud, blessé et indisponible pour la rencontre contre les Merlus, met déjà tout le monde d’accord. En conférence de presse, Bruno Genesio s’est également félicité de la performance de l’ancien attaquant des Rangers, malgré un seul entraînement avec son nouvel effectif.

«J’ai choisi de le lancer à la mi-temps, j’ai pensé que, vu le peu d’espace que nous avions pour attaquer, il pouvait nous rendre beaucoup de services. Parce que c’est un joueur très technique, très habile dans les petits périmètres. Pour une première, c’est top pour lui. Ca va le mettre en confiance, et ça donne confiance à toute l’équipe», a déclaré le coach lillois. Verra-t-on une doublette Igamane-Giroud en pointe de l’attaque du LOSC à l’avenir ?