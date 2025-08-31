Menu Rechercher
Commenter 13
Lille prête Mohamed Bayo au club de Burak Yilmaz

Par Jordan Pardon
1 min.
Mohamed Bayo célèbre un but avec le LOSC @Maxppp

Comme révélé par nos soins, Mohamed Bayo quitte le LOSC pour la Turquie. Revenu de son prêt au Royal Antwerp (1 but, 2 passes décisives en 17 matches), le Guinéen de 27 ans est prêté au club de Gaziantep, entraîné par l’ancien Lillois Burak Yilmaz. Aucune option d’achat n’a été incluse dans le deal. Pour rappel, Bayo est sous contrat jusqu’en 2027 à Lille.

Gaziantep FK
🔴⚫️ TRANSFER | MOHAMED BAYO GAZİANTEP'TE!

« Le Gaziantep Football Club a conclu un accord avec le joueur et son club pour le transfert en prêt de Mohamed Bayo. Notre nouveau transfert a signé son contrat officiel qui le lie à notre club pour 1 an. Notre président, Memik Yılmaz, a assisté à la cérémonie. Nous souhaitons la bienvenue à Mohamed Bayo et lui souhaitons beaucoup de succès sous nos armoiries », indique le communiqué du club turc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
