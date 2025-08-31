OM : Leonardo Balerdi s’énerve face à un journaliste

Dimanche, après la défaite face à l’OL (1-0), Leonardo Balerdi a décidé de prendre la parole face à la presse. L’Argentin a évoqué sa prestation personnelle. «C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée. C’est une défaite, c’est dur. Il faudra réfléchir à ce qu’on a fait de mal pour repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur (…) Il faut se tranquilliser, car une défaite comme ça, c’est très dur pour la tête. Il faut profiter de la trêve, rester humbles. On a fait de bonnes choses mais ce soir (hier, ndlr), ce n’était pas le cas. On a un long chemin.»

Mais une question de l’un de nos confrères, concernant la friabilité des Marseillais, l’a énervé. «Quelle friabilité !? (…) Ce soir, c’était quoi ? Une erreur. Ce n’était pas le même but que la fois dernière.» Puis, le joueur, très tendu, a coupé court en demandant à un autre journaliste de lui poser une question. Ambiance…