Le Bayern Munich est optimiste pour Nicolas Jackson

Alors que le Bayern Munich s’active en cette fin de mercato pour se renforcer en attaque, le club allemand est en train de relancer la piste Nicolas Jackson (24 ans). Ainsi, le buteur sénégalais pourrait débarquer sous la forme d’un prêt payant de plus de 15 millions d’euros.

Selon The Telegraph, le Rekordmeister est de plus en plus confiant dans ce dossier pour un prêt avec option d’achat. Chelsea préfère un transfert définitif ou l’intégration d’une obligation d’achat mais le dossier prend une issue favorable cette fois.