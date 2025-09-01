Le Bayern Munich est en pleine panique en cette fin de mercato !

Le début de saison du Bayern Munich est excellent. Large vainqueur du RB Leipzig (6-0), le club bavarois a également dominé Augsbourg (3-2) et se retrouve en tête de la Bundesliga. Un départ idéal qui tranche avec le mercato qu’a vécu le Rekormeister. Sur le rayon des bonnes nouvelles il y a certes les arrivées de Luis Diaz (Liverpool), Tom Bischof (Hoffenheim) et Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) qui sont à noter.

La suite après cette publicité

Cependant, l’équipe coachée par Vincent Kompany a échoué pour conclure ses deux dossiers phares de l’été. Florian Wirtz qui était souhaité depuis des années est parti du côté de Liverpool. De son côté, la révélation allemande Nick Woltemade est allée du côté de Newcastle. Des échecs dans les renforts offensifs qui font que le club bavarois manque d’un profil supplémentaire alors que le mercato s’achève aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Le Bayern tente Nicolas Jackson et Randal Kolo Muani

Ainsi, le Rekordmeister est en train de s’activer pour trouver un renfort en dernière minute. Alors qu’il semblait boucler, le prêt avec option d’achat de Nicolas Jackson (24 ans) est tombé à l’eau suite à la blessure de Liam Delap. Du moins, c’est ce qu’on pensait. Selon Sky Germany, le joueur sénégalais est actuellement à Munich avec son agent Ali Barat. Les négociations ont repris pour conclure ce dossier.

Et ce n’est pas le seul joueur qu’est en train de tenter le club allemand. Alors que ce matin, Randal Kolo Muani (26 ans) agite le mercato avec Aston Villa, Newcastle et Tottenham qui sont intéressés, le Bayern Munich est aussi à l’affût. C’est en tout cas ce qu’indique L’Équipe. Révélé à Nantes mais franchissant un cap à l’Eintracht Francfort, l’attaquant français sort d’un prêt intéressant à la Juventus et se cherche une porte de sortie, lui qui est bloqué au Paris Saint-Germain.