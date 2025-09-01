Accord Chelsea-Bayern pour Nicolas Jackson

Cette fois-ci, le feuilleton semble bel et bien terminé. Tout proche de rejoindre le Bayern Munich sous la forme d’un prêt, Nicolas Jackson avait d’abord été rappelé par Chelsea, conséquence directe de la blessure de Liam Delap. Finalement, après des heures d’incertitude, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente.

Dès lors, Chelsea et le Bayern Munich ont enfin trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat du buteur sénégalais. Au cours de la saison 2025-2026, le joueur de 24 ans évoluera donc en Bavière. Un joli coup réalisé par la formation munichoise.