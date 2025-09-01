Menu Rechercher
MU : Rasmus Holjund rejoint Naples

Par Kevin Massampu
Naples tient enfin son nouvel attaquant. Alors que les champions d’Italie vont devoir faire sans Romelu Lukaku, blessé en amical de pré-saison et forfait pour les deux prochains mois, le club napolitain vient d’officialiser l’arrivée de Rasmus Højlund

Official SSC Napoli
Rasmus is proud to be one of us! ✨

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeRasmus
L’attaquant danois de 22 ans quitte Manchester United après deux saisons chez les Red Devils, sous la forme d’un prêt de six millions d’euros avec une option d’achat obligatoire d’environ 44 millions d’euros. «Le SSC Napoli annonce avoir acquis les services sportifs du footballeur Rasmus Højlund auprès du Manchester United Football Club sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat». Après avoir disputé une saison à l’Atalanta Bergame entre 2022 et 2023, Højlund retrouve donc la Serie A.

