Ligue des Champions

LdC : Mats Hummels chambre le PSG après la défaite face au Bayern

Par Allan Brevi
1 min.
Mats Hummels @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Présent au Parc des Princes ce mardi soir pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich (1-2), Mats Hummels n’a pas résisté à l’envie de taquiner le club parisien. Désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo, l’ancien défenseur bavarois a retrouvé le stade où il avait brillé avec Dortmund quelques mois plus tôt, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions 2024. Ce soir-là, son but de la tête sur corner avait offert la qualification aux Allemands pour la finale. Visiblement nostalgique, mais surtout taquin, Hummels a publié sur X une photo du même but avec une légende malicieuse : « les corners ici me manquent », clin d’œil appuyé à ce souvenir encore douloureux pour les Parisiens.

Mats Hummels
I miss the corners here
Âgé de 36 ans et fraîchement retraité, Hummels a suivi depuis les tribunes la nouvelle désillusion du PSG, battu par un Bayern plus solide et efficace. L’ancien international de la Mannschaft (78 sélections) a ainsi trouvé une manière amusante de se rappeler des bons souvenirs, preuve que, même loin des terrains, Mats Hummels garde un sens de l’humour et un attachement certain à ses exploits passés.

Pub. le
