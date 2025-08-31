Le Bayern Munich veut mettre la main sur Ademola Lookman

Cet été, son nom est revenu dans de nombreuses rumeurs. Auteur de deux dernières saisons remarquables avec l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman avait des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant nigérian vient de claquer 20 buts en 40 rencontres lors de la dernière cuvée et était logiquement convoité. La piste la plus crédible menait à l’Inter Milan. Finalement, malgré des jours de discussions et de négociations entre toutes les parties, l’ancien de Fulham n’a pas rejoint les Nerazzurri.

Pour autant, l’attaquant polyvalent de 27 ans avait engagé un bras de fer avec sa direction pendant deux semaines afin de pousser pour ce départ en Lombardie. Dès lors, une nouvelle année du côté de l’Atalanta Bergame se profilait du côté de l’international nigérian qui suscitait néanmoins quelques intérêts en Angleterre et même en Espagne. Finalement, tout pourrait se décanter en toute fin de mercato pour Lookman.

Le Bayern Munich veut obtenir le prêt de Lookman

En effet, le Bayern Munich aurait formulé une offre ce dimanche à quelques heures de la fin du mercato à en croire The Athletic. Désireux de recruter un autre attaquant pour faire souffler Harry Kane ou l’associer au buteur anglais, le Rekordmeister a jeté son dévolu sur de nombreux joueurs. Après les longues négociations pour Nick Woltemade, qui s’est finalement engagé à Newcastle, le club bavarois avait décidé de miser sur Nicolas Jackson. Finalement, l’attaquant de Chelsea a été retenu par son club après avoir fait sa visite médicale en Allemagne suite à la blessure de Liam Delap.

C’est ainsi que le Bayern s’est penché sur le dossier Lookman. Déterminé à quitter l’Atalanta, l’ancien du RB Leipzig pourrait ainsi retourner de l’autre côté du Rhin dans les dernières heures du mercato. Les pensionnaires de l’Allianz Arena ont formulé une offre de prêt, comprenant des frais importants, avec une option d’achat. Valorisé à hauteur de 60 millions d’euros par Transfermarkt, le Ballon d’Or africain pourrait donc connaître nouveau chapitre dans sa carrière et pourrait apporter une vraie plus-value à l’effectif munichois.