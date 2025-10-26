Liga : Kylian Mbappé et le Real Madrid domptent le Barça d’un Lamine Yamal transparent

C’était l’un des chocs attendus de ce début de saison du football européen. Ce dimanche après-midi, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu. Emmenés par un Kylian Mbappé en très grande forme depuis le début de saison, les Merengues espéraient enfin dominer un Barça qui a souvent pris le meilleur dans ce choc ces dernières années. Pour cela, Xabi Alonso misait sur un duo Mbappé-Vinicius en attaque et un milieu renforcé par Camavinga pour épauler Tchouaméni, Bellingham et Güler. Les Catalans, eux, décimés par de nombreuses blessures (Raphinha, Lewandowski, Olmo, Christensen, Joan Garcia, Gavi), espéraient un Lamine Yamal des grands soirs pour faire tomber ce Real Madrid. Hansi Flick, toujours suspendu et en tribunes sur ce match, confiait les clés du jeu à Pedri, De Jong et Fermín Lopez.

À domicile, le Real Madrid n’avait pas d’autre choix que de rapidement prendre le contrôle du jeu pour enflammer cette rencontre. Et comme souvent dans ce genre de match, Kylian Mbappé était scruté avec grand intérêt. Le Français, après des premières minutes discrètes, surgissait pour un coup d’éclat dont il a le secret. Après une récupération haute de Güler, il envoyait un missile soudain, sans contrôle, qui surprenait complètement Szczęsny. Le Bernabéu explosait et Mbappé tenait son nouveau moment frisson face au rival. Mais finalement, le but était annulé après intervention du VAR pour une très légère position de hors-jeu (12e). Pas de quoi abattre le Français puisque ce n’était qu’une question de temps avant de faire trembler les filets pour de bon.

Mbappé buteur, Lamine Yamal transparent

Bien lancé en profondeur par Jude Bellingham, il s’en allait ajuster Szczęsny (1-0, 22e). Un but qui survenait juste après un léger réveil du Barça, qui avait repris le contrôle du jeu. Les Barcelonais se montraient plus ambitieux dans le jeu malgré un Lamine Yamal méconnaissable. L’international espagnol multipliait les erreurs techniques, les passes ratées et plombait même par moments les transitions des siens. Un jour sans pour lui, contrairement à Fermín Lopez, qui arrivait à se procurer quelques occasions. La pépite espagnole égalisait d’ailleurs contre le cours du jeu (1-1, 38e). De quoi relancer la rencontre, car dans la foulée, le Real Madrid reprenait les devants par l’intermédiaire de Bellingham. L’Anglais, excellent sur ce match, se retrouvait comme à son habitude pile au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 43e).

Au retour des vestiaires, le Barça devait donc montrer bien mieux pour revenir dans la partie. Mais c’est bien le Real Madrid qui était le plus proche du break. L’arbitre du match, César Soto, après intervention du VAR, avait décidé de siffler une légère main d’Eric Garcia. Mbappé s’était évidemment positionné pour transformer son tir face à Wojciech Szczęsny. Mais le gardien polonais repoussait le tir de l’ancien attaquant du PSG pour garder les siens en vie (52e). Dans la foulée, Fermín Lopez ne passait pas loin de l’égalisation et, pendant ce temps-là, Lamine Yamal traversait la rencontre avec une discrétion perturbante. Pour tenter de faire le break, Xabi Alonso rafraîchissait son attaque et sortait un Vinicius Jr jusqu’ici propre. Le Brésilien, furieux de sa sortie précoce, montrait clairement son mécontentement et rentrait directement au vestiaire. Sur le terrain, le Barça, impuissant, ne pouvait que se contenter d’une défaite dans ce match et dans une fin de match sous haute tension (notamment sur le banc), Pedri était expulsé logiquement après un second jaune. Avec ce succès, le Real Madrid prend cinq points d’avance sur son adversaire du soir et déjà sept points sur le troisième, Villarreal.