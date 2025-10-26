Liga
Le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Barça et Szczęsny
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico en Liga. Auteur de l’ouverture du score en première période, Kylian Mbappé aurait pu s’offrir un doublé au retour des vestiaires. L’arbitre du match Cesar Soto, après intervention du VAR, avait décidé de siffler une légère main d’Eric Garcia.
💥 Penalty litigieux accordé au Real Madrid après une main d'Eric Garcia dans la surface...
😳 Mbappé s'élance et but sur Szczęsny !
Et forcément, après avoir transformé plusieurs penaltys cette saison, le Français s’était positionné pour transformer son tir face à Wojciech Szczęsny. Mais le gardien polonais a parfaitement repoussé le tir de l’ancien attaquant du PSG. Un arrêt qui garde en vie son équipe pour le moment dans ce match.
