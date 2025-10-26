Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Barça et Szczęsny

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid affronte le FC Barcelone lors du Clasico en Liga. Auteur de l’ouverture du score en première période, Kylian Mbappé aurait pu s’offrir un doublé au retour des vestiaires. L’arbitre du match Cesar Soto, après intervention du VAR, avait décidé de siffler une légère main d’Eric Garcia.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGA
💥 Penalty litigieux accordé au Real Madrid après une main d'Eric Garcia dans la surface...
😳 Mbappé s'élance et but sur Szczęsny !
Voir sur X

Et forcément, après avoir transformé plusieurs penaltys cette saison, le Français s’était positionné pour transformer son tir face à Wojciech Szczęsny. Mais le gardien polonais a parfaitement repoussé le tir de l’ancien attaquant du PSG. Un arrêt qui garde en vie son équipe pour le moment dans ce match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier