Liga

Real Madrid : Vinícius Júnior explose de colère après sa sortie face au Barça

Par Kevin Massampu
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Un moment qui risque de faire parler. Auteur d’une très belle prestation lors de ce Real Madrid-FC Barcelone, ce dimanche en Liga, Vinícius Júnior a été remplacé à la 72e minute par Rodrygo. La décision prise par Xabi Alonso n’a pas du tout plu à l’international brésilien, qui a longtemps râlé avant de prendre directement la direction des vestiaires. 

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGA
😡 Vinicius se fait remplacer par Rodrygo et explose de rage !
😳 Le Brésilien rentre directement au vestiaire...
Voir sur X

Cinq minutes plus tard, il revenait s’asseoir sur le banc, à côté d’Andriy Lunin, le visage fermé. Aligné aux côtés de Mbappé et de Güler en attaque, Vinícius Júnior a provoqué, a accéléré et est même impliqué sur le deuxième but du Real, signé Bellingham.

Pub. le - MAJ le
