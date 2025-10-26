Real Madrid : Vinícius Júnior explose de colère après sa sortie face au Barça

Un moment qui risque de faire parler. Auteur d’une très belle prestation lors de ce Real Madrid-FC Barcelone, ce dimanche en Liga, Vinícius Júnior a été remplacé à la 72e minute par Rodrygo. La décision prise par Xabi Alonso n’a pas du tout plu à l’international brésilien, qui a longtemps râlé avant de prendre directement la direction des vestiaires.

Cinq minutes plus tard, il revenait s’asseoir sur le banc, à côté d’Andriy Lunin, le visage fermé. Aligné aux côtés de Mbappé et de Güler en attaque, Vinícius Júnior a provoqué, a accéléré et est même impliqué sur le deuxième but du Real, signé Bellingham.