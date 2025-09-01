Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Yoane Wissa rejoint enfin Newcastle

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Yoane Wissa avec Brentford @Maxppp

Voilà le dénouement d’un long bras de fer. Auteur de 20 buts et 5 passes décisives en 39 rencontres, Yoane Wissa était déterminé à l’idée de quitter Brentford cet été. Partant au clash ces derniers jours, l’ancien attaquant de Lorient a finalement eu gain de cause et s’est envolé pour Newcastle qui le convoitait ardemment depuis des semaines.

La suite après cette publicité

«Newcastle United peut confirmer la signature de l’attaquant Yoane Wissa en provenance de Brentford pour un montant non divulgué, sous réserve de l’approbation de la Premier League. Le joueur de 28 ans, né en France et représentant la RD Congo au niveau international, a finalisé un contrat à long terme pour devenir la sixième arrivée estivale à St. James’ Park.» L’international congolais de 28 ans a été recruté pour environ 63,5 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Yoane Wissa

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Yoane Wissa Yoane Wissa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier