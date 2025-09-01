Yoane Wissa rejoint enfin Newcastle

Voilà le dénouement d’un long bras de fer. Auteur de 20 buts et 5 passes décisives en 39 rencontres, Yoane Wissa était déterminé à l’idée de quitter Brentford cet été. Partant au clash ces derniers jours, l’ancien attaquant de Lorient a finalement eu gain de cause et s’est envolé pour Newcastle qui le convoitait ardemment depuis des semaines.

«Newcastle United peut confirmer la signature de l’attaquant Yoane Wissa en provenance de Brentford pour un montant non divulgué, sous réserve de l’approbation de la Premier League. Le joueur de 28 ans, né en France et représentant la RD Congo au niveau international, a finalisé un contrat à long terme pour devenir la sixième arrivée estivale à St. James’ Park.» L’international congolais de 28 ans a été recruté pour environ 63,5 millions d’euros.