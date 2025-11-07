Italie : les convoqués de Gennaro Gattuso

C’est déjà l’heure du 3e rassemblement pour Gennaro Gattuso à la tête de la Squadra Azzurra. Le sélectionneur a dévoilé sa liste pour aller en Moldavie (13 novembre) puis recevoir la Norvège (16 novembre), dans un match qui pourrait avoir des allures de finale de cette poule. Mais les Italiens n’y croient déjà plus trop puisque les coéquipiers d’Erling Haaland ont trois points d’avance, en plus d’une différence de buts très largement à leur avantage (+16 sur l’Italie), et de jouer l’Estonie.

Gattuso et ses hommes se préparent déjà mentalement à disputer des barrages incertains au printemps. Avant cela, il y a deux matchs à jouer avec les cadres que sont Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Dimarco, Barella, Locatelli. Federico Chiesa, qui revient plutôt bien Liverpool, ne fait pas partie de cette liste de 27 éléments.